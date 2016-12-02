Температура в Ленобласти достигнет +26 градусов в четверг

В четверг, 30 июля, в Ленинградской области сохранится переменчивая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ветер будет дуть западного и северо-западного направления, скоростью от 3 до 8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9...+14 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных +21...+26 градусов.
Ночью и утром местами возможен туман. Атмосферное давление будет повышаться в течение суток.
Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге будет без осадков и умеренно тепло.
Фото: Piter.TV
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