Полицейские задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Лиговском

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 12 июля, в отдел полиции Центрального района поступило сообщение о потасовке у одного из домов на Лиговском проспекте, очевидцы которой слышали выстрелы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место сотрудники установили, что между четырьмя молодыми людьми в возрасте от 19 до 23 лет произошел конфликт. По предварительным данным, участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства: двое мужчин открыли огонь в сторону своего оппонента. Несмотря на инцидент, за медицинской помощью никто не обратился.

Всех участников драки удалось задержать по горячим следам и доставить в отдел полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). С места происшествия стражи порядка изъяли два пневматических пистолета и аэрозольные устройства. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный мужчина обстрелял стену дома в Аннолово из-за ссоры с женой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти