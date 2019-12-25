Пьяный мужчина обстрелял стену дома в Аннолово из-за ссоры с женой

В ходе осмотра жилища и прилегающей территории полицейские обнаружили внушительный арсенал оружия.

В ночь на 9 июля, в 00:21, в дежурную часть петербургского Главка обратилась 68-летняя пенсионерка из деревни Аннолово. Женщина сообщила, что ее 52-летний зять выстрелил в стену частного дома из охотничьего ружья во время семейного конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали стрелявшего на месте происшествия. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пояснил свой поступок ссорой с супругой. В ходе осмотра жилища и прилегающей территории полицейские обнаружили внушительный арсенал, который изъяли для экспертизы. В него вошли пистолет Макарова, пригодные для стрельбы боеприпасы к нему, а также опасные находки времен Великой Отечественной войны – две минометные мины, пять взрывателей и фрагменты оружия. Задержанный заявил правоохранителям, что все это он нашел в лесу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. На основании статьи 91 УПК РФ злоумышленник задержан.

Ранее мы сообщили о том, что пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти