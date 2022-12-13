Нарышкин предрек Западу печальный конец

Глава СВР считает, что Запад не может помочь мировому процветанию в сфере безопасности.

Конец западных стран "будет по делам их", он приведет к печальным последствиям. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности, организованной при участии Совета Безопасности РФ в Московской области, сделал глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Чиновник пояснил коллегам, что недружественные для Москвы страны могли принимать участие в обеспечении процветания и безопасности в мире, однако их "безумная гордыня" закрыла окно таких возможностей.

Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным...Убежден, что, объединив усилия, проявив мужество и мудрость, мы сумеем решить общую задачу. Сергей Нарышкин, глава СВР России

Нарышкин заявил, что человечество ждут непростые времена в построении нового миропорядка.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live