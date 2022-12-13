Нарышкин заявил, что человечество ждут непростые времена в построении нового миропорядка

Глава СВР России рассказал о том, что Запад перешел к "откровенному сатанизму".

Глава российской Службы по внешней разведке Сергей Нарышкин рассказал о том, что человечество ждут непростые времена в формировании нового мирового порядка, однако Россия сохранила запас прочности и стратегическую глубину в этом вопросе. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности, организованной на территории Московской области при Совете Безопасности РФ. Эксперт заметил перед коллегами, что турбулентные периоды являются для стран проверкой на сохранение подлинной основы существования, понимания того, уходят ли корни стран в историческую почву. По мнению Сергея Нарышкина, именно от этого будет зависеть выживание нации и "здоровье" государственности.

Несмотря на объективную утрату морально-политического лидерства и большое количество внутренних и внешних проблем, евроатлантические элиты не намерены добровольно отказываться от мирового господства и готовы использовать любые средства с тем, чтобы не допустить укрепления на планете альтернативных центров силы... Сергей Нарышкин, глава СВР Россиии

Глава СВР считает, что американское и европейское руководство давно продались "культу материального успеха и откровенному сатанизму". Однако в России уверены в том, что совместными усилиями мировые державы смогут проявить мужество и решить задачу по обеспечению справедливой безопасности и процветания как отдельных регионов, так и планеты в целом.

Нарышкин заявил, что Запад покушается на само человеческое естество.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live