Глава СВР России рассказал о инструментах неоколониальной политики США и их сателлитов.

Страны коллективного Запада во главе с американскими представителя в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество, стремясь превратить свободного человека в полностью управляемую трансгуманистическую химеру. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности, организованной при Совете Безопасности России, сделал российский глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с Соединенными Штатами в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру. Сергей Нарышкин, глава СВР России

Эксперт добавил, что на максиме "разделяй и властвуй" построен весь колониализм Запада и в исторических, и в современных формах. Сергей Нарышкин добавил, что инструментами для реализации этих задач остаются цветные революции, а также нарушающие Устав ООН санкционные пакеты. По мнению российского специалиста, актами агрессии Вашингтон и его сателлиты также не брезгуют, называя их "гуманитарными интервенциями".

Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live