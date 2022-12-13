Нарышкин рассказал, какую войну США планируют против России

Глава СВР рассказал о стремлении Вашингтона сохранить свой авторитет в Сирии.

Американские власти разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке, а также падения авторитета Вашингтона в этом мировом регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ сделал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Чиновник добавил, что на текущий момент фиксируется дальнейшая нормализация ситуации в Сирии, повышается уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке.

Как вы думаете, какие выводы из этого в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой. Сергей Нарышкин, глава СВР

Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live