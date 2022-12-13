Сергей Нарышкин рассказал о том, что Британия и США не хотят допустить переговоров между Москвой и Киевом.

Лондон, по данным Службы внешней разведки России, убеждает европейских партнеров в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине до того момента, пока киевский режим все еще могут воевать против российской стороны. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече по безопасности, организованной под эгидой Совета безопасности РФ, сделал глава СВР Сергей Нарышкин. Эксперт пояснил коллегам о том, что на прошлогодних переговоров в Стамбуле Москва и Киев практически договорились друг с другом, но далее мирный проект был парафирован и сорван. По мнению Нарышкина, эта ситуация связана с тем, что американские и британские власти строго запретили украинским коллегам вести какие-либо обсуждения с Россией по урегулированию регионального кризиса.

По нашим данным, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России... Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Нарышкин: англосаксы должны убраться с Ближнего Востока "к своему приятелю дьяволу".

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