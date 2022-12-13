Нарышкин: англосаксы должны убраться с Ближнего Востока "к своему приятелю дьяволу"

Глава СВР России оценил деятельность недружественных стран в регионе.

Директор российской Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию, которая складывается на территории Ближнего Востока. Эксперт порекомендовал англосаксонским представителям заняться своими внутренними вопросами, а лучше - убраться из региона к их "старому приятелю, к дьяволу". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности, организованной в Московской области.

Анголсаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше - убираться к их старому приятелю, к дьяволу.... Сергей Нарышкин, глава СВР

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