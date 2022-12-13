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Нарышкин: англосаксы должны убраться с Ближнего Востока "к своему приятелю дьяволу"

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Глава СВР России оценил деятельность недружественных стран в регионе.

Директор российской Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию, которая складывается на территории Ближнего Востока. Эксперт порекомендовал англосаксонским представителям заняться своими внутренними вопросами, а лучше - убраться из региона к их "старому приятелю, к дьяволу". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности, организованной в Московской области.

Анголсаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше - убираться к их старому приятелю, к дьяволу....

Сергей Нарышкин, глава СВР 

Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: англосаксы, ближний восток, разведка, свр, сергей нарышкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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