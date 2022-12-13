Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине

Глава СВР прокомментировал отказ Варшавы поддержать мирное урегулирование украинского кризиса.

Польша не хочет мира на Украине, потому что ждет удобного момента забрать ее западные земли после краха украинской государственности. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Минске рассказал глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Эксперт уточнил, что власти Варшавы называют условием для реализации таких стремлений поражение киевского режима в военном плане. Он добавил, что Польша поэтому выступает против мирного урегулирования ситуации в регионе и говорит о том, что будет оказывать постоянную военную поддержку ВСУ.

Получение контроля на так называемыми бывшими "восточными кресами" в Польше, является вожделенной мечтой польских националистов, становится элементом идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может. Сергей Нарышкин, глава СВР

Сергей Нарышкин заметил, что польское руководство "в буквальном смысле ждет удачного момента" для того, чтобы осуществить контроль над этими территориями.

США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО, заявил Нарышкин.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого