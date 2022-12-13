США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО, заявил Нарышкин

Сергей Нарышкин оценил поставки немецких танков ВСУ.

Властям США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО в вопросе антироссийской агрессии. Соответствующее заявление глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Чиновник уверен, что Вашингтону приходится прилагать все больше усилий для реализации этой задачи. По словам специалиста, сомневающихся в правильности действий стран коллективного Запада американцы "жестко ставят на место". В качестве одного из таких примеров он привел попытки немецкого канцлера Олафа Шольца проявить сомнения в поставках Вооруженным силам Украины танков и отстраниться от усиления позиции Германии в противостоянии с Москвой.

Должен сказать, что американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против РФ. Сергей Нарышкин, глава СВР

Нарышкин: НАТО повышает ставки на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости