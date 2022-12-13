Нарышкин: НАТО повышает ставки на Украине

Глава СВР считает, что Запад не сможет реализовать планы по стратегическому поражению России.

НАТО повышает ставки на Украине. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Чиновник уверен в том, что страны коллективного Запада мечтают о стратегическом поражении Москвы. Он добавил, что таким надеждам членов Североатлантического военного альянса не суждено будет сбыться.

Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать. Сергей Нарышкин, глава СВР

Напомним, что немецкое правительство на прошлой неделе после долгих обсуждений согласилось передать киевскому режиму танки собственного производства Leopard 2. Международными союзниками планируется сформировать два танковых батальона, а на первом этапе речь идет о роте из 14 машин, находящихся сейчас в запасах бундесвера ФРГ. По словам местного оборонного министра Бориса Писториуса, танки могут прибыть на территорию Украины в конце марта. Американский лидер Джо Байден со своей стороны пообещал Вооруженным силам Украины три десятка Abrams. На их отправку уйдет несколько месяцев.

Нарышкин: Запад передает Украине больше наступательных вооружений.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости