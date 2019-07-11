На Западе пройдут политические процессы, связанные со сменой власти.

Киевский режим вскоре может лишиться поддержки международных союзников из стран коллективного Запада в виду предстоящих в выборов в европейском регионе. Соответствующими данными с читателями поделились немецкие журналисты из издания Die Welt. В иностранной газете отметили, что у украинских властей остается все меньше времени. При этом, несмотря на использование беспилотников, страна остается беззащитной перед российскими баллистическими ракетами. Одновременно с этим политический раскол в "коалиции желающих" становится все более заметным для мирового сообщества. В частности, на данный момент премьер-министр Болгарии Румен Радев отказался от участия в ней, а польские представители не вошли в коалицию по противоракетной обороне. На ситуации также сказывается уход французского президента Эмманюэля Макрона с занимаемой должности в Елисейском дворце, а также окончание срока полномочий в британском правительстве Кира Стармера и ряд выборов в Европе.

Официальная встреча глав государств и национальных кабинетов министров "коалиции желающих" ранее состоялась в Париже 13 июля. Участники мероприятия договорились друг с другом о создании совместной архитектуры безопасности в регионе для противодействия ударам баллистическими ракетами.

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