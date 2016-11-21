В Красном Селе пропала шестилетняя девочка

Ее местоположение неизвестно с 20 июля.

В Петербурге и Ленинградской области ведутся поиски шестилетней девочки из Красного Села, местоположение которой неизвестно с 20 июля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Приметы ребенка: рост составляет 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Была одета в фиолетовую кофту, фиолетовые лосины и кроссовки.

Если вы знаете что-либо о пропавшей, позвоните инфоргам: +7 (921) 554-48-54 (Екатерина), +7 (911) 167-76-70 (Виктория), также можно набрать по номеру: 8 (800) 505-45-47.

Ранее на Piter.TV: в июне на территории региона пропал 371 человек. Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 человек. Кроме того, 24 заявки не подтвердили.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"