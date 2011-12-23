Производство растительного масла в России выросло на 17,8%

Больше всего в стране производят подсолнечное масло.

Производство растительного масла в России в феврале 2026 года выросло на 17,8% год к году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитического агентства "Совэкон".

Уточняется, что показатель достиг 906 тыс. тонн продукции. Он стал рекордным для этого месяца. По данным OleoScope, в январе-феврале нынешнего года совокупный объем производства растительных масел в России составил 1,79 млн тонн. Текущий показатель превысил прошлогодний на 6%.

Также сообщается, что на экспорт Россия отправляет 70% произведенной продукции. С сентября 2025-го по март 2026 года за рубеж суммарно отправлено 2,8 млн т растительных масел. Больше всего в стране производят подсолнечное масло. В феврале его выпуск увеличился на 14,4% год к году.

Ранее мы сообщали, что в России установлен рекорд по переработке нефти.

