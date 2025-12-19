Пара белощеких казарок отдыхала у Петропавловской крепости перед Новым годом

Теплая зима позволила паре задержаться в северных широтах дольше обычного.

Перед наступлением Нового года вблизи Петропавловской крепости заметили необычную компанию − семейную пару гусей, которая устроилась на отдых прямо в историческом сердце Петербурга. известный биолог Павел Глазков поделился своими наблюдениями относительно появления пернатых гостей.

Эксперт пояснил, что посетители крепости оказались белощёкими казарками − видом гусей, отличающимся меньшими размерами и контрастным чёрно-белым оперением. Раньше белощёких казарок относили к числу редких видов, но в настоящее время их популяция заметно увеличилась. Сегодня они регулярно появляются в городе во время сезонных перелётов. Так, несколько лет назад целая стая этих птиц сделала остановку на Елагином острове, а годом позже группа казарок неделю отдыхала в Нижнем парке Петергофа.

Биолог предположил, что теплая зима позволила паре задержаться в северных широтах дольше обычного. Остров Петра I, известный как Заячий остров, оказался привлекательным выбором благодаря наличию свежей зелени − основной пищи казарок, а близость водоемов обеспечивает безопасность и доступ к воде, необходимой птицам для питья.

Глазков добавил, что поведение птиц демонстрирует полное доверие к человеку, вероятно, объясняемое отсутствием опыта контакта с людьми.

