Енотовидные собаки запели серенады в Ленобласти

Теплые погодные условия вызвали у животных весеннее настроение.

Недавно в одну из видоловушек, установленных известным биологом Павлом Глазковым, автором популярного канала "Каждой твари по паре", попала пара енотовидных собак. Животные не только активно занимались поиском еды, но и издавали мелодичные звуки, напоминающие птичье пение. Обычно такие вокализации характерны для весны или начала осени, когда молодняк формирует пары. Однако теперь, посреди зимы, теплые погодные условия вызвали у животных весеннее настроение.

Енотовидные собаки уникальны среди всех представителей семейства псовых своей способностью впадать в зимнюю спячку. Осенью они формируют прочные семейные союзы и совместно отправляются на отдых в холодное время года. Однако нынешняя теплая зима привела к тому, что эти зверьки продолжают вести активный образ жизни, блуждая по лесам в поисках пищи.

Звуки, производимые енотовидными собаками, отличаются нежностью и деликатностью, почти как песня птицы. Именно поэтому в Японии, где эти животные также распространены, их называют "собаками-птичками". Местные жители настолько очарованы песнями этих существ, что нередко держат их дома в качестве своеобразных пернатых питомцев.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре