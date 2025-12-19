На Елагином острове заметили ночного хищника размером с кошку

Лесная куница поселилась в одном из парков Петербурга.

На территории Елагина острова в Санкт-Петербурге зафиксировано появление лесной куницы — дикого хищного животного, представляющего угрозу для местной фауны. Об этом сообщил биолог и автор телеграм-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Ночного хищника удалось запечатлеть в темное время суток. Лесная куница по размеру сопоставима с домашней кошкой и активно охотится на мелких животных. Основу её рациона составляют белки, мыши, а также ягоды и мёд.

По словам Павла Глазкова, появление куницы может повлиять на экосистему острова. "Представляет угрозу в том числе и для диких пчел", отметил биолог, комментируя особенности питания хищника.

Как уточняется, куницы, как правило, ведут одиночный образ жизни. Однако во второй половине зимы у животных начинается брачный период, в связи с чем они становятся более активными и могут чаще попадаться на глаза людям. Биолог добавил, что животное встретила и сфотографировала фотограф дикой природы Ольга Якубова. Снимки подтвердили присутствие лесной куницы на территории острова.

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре"