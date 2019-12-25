Полиция задержала подозреваемого в поджоге мусорных баков в Московском районе

Пламя перекинулось на расположенный рядом гараж и припаркованный автомобиль Omoda.

Полицейские Московского района Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в поджогах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России.

В дежурную часть 6 июля поступила информация о возгорании мусорного бака на улице Ленсовета. Затем стало известно, что на Московском шоссе неизвестный поджег другие мусорки, и пламя перекинулось на расположенный рядом гараж и припаркованный автомобиль Omoda. В результате постройка выгорела полностью, а машина частично. Никто не пострадал.

На Варшавской улице по подозрению в поджогах поймали нетрезвого 29-летнего мужчину. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: на перегоне Мельничный ручей — Ржевка 14-летний подросток поджег релейный шкаф.

Фото: Piter.TV