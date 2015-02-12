Апельсины в мире подешевели до минимума с 2022 года

Стоимость килограмма цитрусовых в ноябре 2025 года составляла в среднем 86 центов.

Цены на апельсины в мире опустились до минимума с лета 2022 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка.

По информации аналитики ведомства, стоимость килограмма цитрусовых в ноябре 2025 года составляла в среднем 86 центов. За месяц цена опустилась на 19 центов.

Отмечается, что это минимальный показатель с июля 2022 года. Тогда один килограмм апельсинов составлял 84 центра. Самый высокий средний ценник по миру зафиксировали в декабре 2024-го. Килограмм цитрусовых оценивался в 2,7 доллара.

Фото: pxhere.com