Продажи красной икры в России упали на 45%

В России по итогам января-сентября 2025 года снизились продажи красной игры. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на аналитическую компанию NTech.

Продажи красной игры снизились в натуральном выражении на 45,1%. В стоимостном выражении показатель упал на 10,1%. Отмечается, что в 2025 году красную икру стали покупать меньше и в килограммах, и в деньгах.

По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, цены на икру перед Новым годом будут зависеть от соглашений между ретейлерами и поставщиками. Он подчеркнул, что цены могут вырасти в опте, но "на рознице в предновогодний период это скажется в меньшей степени".

Фото: Piter.tv