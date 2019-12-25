Россия экспортировала рекордные 5,5 млн тонн пшеницы

Цены на российскую пшеницу с поставкой в декабре составляют 227-228 долларов за тонну.

Россия экспортировала в ноябре 2025 года рекордные 5,5 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитический центр "Русагротранса".

Эксперты оценивали ноябрьский экспорт пшеницы в 5,3 млн тонн, однако итоговый показатель оказался чуть выше. Также в центре отметили, что экспорт пшеницы в декабре может составить 4,3 млн тонн. Такой прогноз сделан на основе информации о подходах судов в нынешнем месяце.

Также аналитики сообщают, что цены на российскую пшеницу с поставкой в декабре оставались на уровне предыдущей недели и составили 227-228 долларов за тонну. Французская пшеница выросла в цене до 227 долларов за тонну. Стоимость тонны американской пшеницы составляет 237 долларов.

