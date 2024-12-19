В России подешевели мандарины на 15%

Медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре нынешнего года составляла 187 рублей.

В России подешевели мандарины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По результатам исследования выяснилось, что медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре нынешнего года составляла 187 рублей. Это на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Число покупок оказалось выше на 6%.

Также авторы исследования отмечают, что мандарины в этом сезоне заметно подешевели. Это дополнительно поддерживает предновогодний интерес со стороны покупателей.

Ранее мы сообщали, что Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины.

Фото: pxhere.com