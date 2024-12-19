Экспорт российской продукции свиноводства по итогам года ожидается на уровне 380-390 тыс. тонн.

Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины по итогам 2025 года. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

По данным ведомства, экспорт российской продукции свиноводства по итогам года ожидается на уровне 380-390 тыс. тонн. В настоящее время в топ-5 мировых экспортеров свинины входят США, Евросоюз, Бразилия, Канада и Чили. В "Агроэкспорте" подчеркнули, что Россия может обойти Чили в этом рейтинге.

Кроме того, по оценкам Национального союза свиноводов, за 10 месяцев нынешнего года Россия экспортировала более 324 тыс. тонн продукции свиноводства. В первую пятерку импортеров российской продукции входят Белоруссия, Вьетнам, Китай, Армения и Казахстан.

Ранее мы сообщали, что Бразилия поставила в Россию кофе на рекордную сумму.

Фото: Piter.tv