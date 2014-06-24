Бразилия поставила в Россию кофе на рекордную сумму

Стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении.

Бразилия в октябре нынешнего года поставила в Россию кофе на рекордную сумму. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные бразильской таможни.

По итогам минувшего месяца экспорт бразильского кофе в России составил 74,4 млн долларов. Стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении. Отмечается, что Россия стала седьмым основным импортером кофе из Бразилии.

Лидером рейтинга является Германия. В эту страну из Бразилии отправили кофе на сумму 267,3 млн долларов. Второе место занимает США с показателем 140,2 млн. Тройку лидеров замыкает Италия (118,4 млн). Также отмечается, что в физическом выражении за месяц бразильский экспорт подскочил в 5,5 раза, а за год сократился на 2,5%.

Фото: pxhere.com