Россия сократила поставки СПГ в Европу на 7%

Россия с начала 2025 года сократила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на 7%. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel.

Общий объем поставок российского СПГ в европейские страны составил 16,5 млрд кубометров. Отмечается, что в прошлом году за тот же период показатель был ранее 17,5 млрд кубометров. В частности, в октябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,4 млрд кубометров против прошлогодних 1,5 млрд.

Также сообщается, что поставки СПГ в Европу с американского направления выросли за месяц на 2% и составили до 8,1 млрд кубометров. За десять месяцев 2025-го объем составил 73,5 млрд кубометров.

