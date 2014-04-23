  1. Главная
Болгария намерена отказаться от закупок российского газа к 2026 году
Сегодня, 14:27
По словам премьер-министра, на газовом рынке страны сейчас используется экспортный сжиженный газ.

Болгария намерена отказаться от закупок российского газа к 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Росен Желязков перед журналистами в Нью-Йорке. Его слова приводит пресс-служба правительства Болгарии.

Желязков отметил, что присоединится к решению Евросоюза и прекратит договоры по использованию и транзиту российского газа. Он подчеркнул, что на болгарском газовом рынке сейчас используется экспортный сжиженный газ. По словам премьер-министра, этот газ поступает через соответствующие терминалы.

Мы уже обсуждали поставки в октябре и ноябре из США, при этом на хороших условиях и по конкурентным ценам.
Росен Желязков, премьер-министр Болгарии

Ранее в США заявили об обещании ЕС отказаться от газа из России к концу 2026-го.

Фото: pxhere.com

