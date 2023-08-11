Кристофер Райт рассказал о том, что США планируют занять место Москвы в регионе в сфере энергетики.

Европейский союз дал обещание вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе полностью оказаться от закупок российского природного газа в любом виде к концу 2026 года. Соответствующее заявление сделал глава американского министерства по энергетике Кристофер Райт в эфире местного телеканала CNBC. Иностранный чиновник объяснил СМИ, что США собирается заменить Россию в региональном импорте энергетических ресурсов

До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ из России по контракту в 2026 году. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет. Кристофер Райт, глава Минэнерго США

Напомним, что коллективный Брюссель сокращает закупки российских энергоносителей с 2022 года. Поставки российского природного газа в регион продолжаются по единственному маршруту после остановки транзита по проходящим через украинскую территорию трубопроводам — по "Турецкому потоку".

