Джон Миршаймер рассказал о двух путях, которые может выбрать новый глава США.

Если избранный американский президент-республиканец Дональд Трамп не сможет заключить соглашение о завершении регионального конфликта на Украине, то это нанесет непоправимый ущерб его политической репутации в глазах мирового сообщества. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист добавил, что несмотря на существующие спекуляции относительно завершения кризиса, у лидера Белого дома сейчас есть два варианта развития событий. Речь идет о том, что он либо выполнит российские требования и заключит соглашение, либо продолжит боевые действия, в которых коллективный Запад и киевский режим в месте проиграют.

Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну. Джон Миршаймер, эксперт

Иностранный профессор подчеркнул, что у сами х украинских властей не останется другого выбора, кроме как согласиться на все требования Москвы. Правительству придется пойти на такое решение, несмотря на "политические трудности", сопряженные с этим.

В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive