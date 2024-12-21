В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии

Джон Миршаймер сообщил о невозможности Запада успеть перехватить ракету средней дальности из РФ.

Российский президент Владимир Путин показал, что он хозяин положения в региональном конфликте на Украине, когда заявил о готовности Москвы к дуэли с коллективным Западом между отечественной ракетой средней дальности "Орешник" и натовскими системами противовоздушной обороны. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист добавил, что прямая линия с главой государства не обошла стороной новейшую баллистическую ракету. В частности, лидер РФ уточнил, что сам участвовал в принятии решения о производстве данного вида оружия. Он отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.

Он хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета "Орешник" прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть. Джон Миршаймер, эксперт

Джон Миршаймер подчеркнул, что Москва сейчас находится в крайне сильной позиции для переговоров с коллективным Западом благодаря своим успехам на поле боя на Украине. По его словам, избранного президента США Дональда Трампа ждет непростой переговорный процесс с российским руководством.

На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom