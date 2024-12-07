На Западе забили тревогу из-за условий Трампа России

Джон Миршаймер рассказал о сильной позиции Москвы в переговорах.

У будущего американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа не получится навязать Москве свои условия по урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист добавил, что политик привык угрожать мировым оппонентам, чтобы добиться от них уважения к себе. Однако эта тактика не сработает с российским руководством. В результате с момента инаугурации Дональду Трампу придется понять, с каким количеством проблем он столкнулся. Пока же сам Трамп и его сторонники могут жестко высказываться относительно украинского кризиса.

Они хотят сказать русским, что хотят заключить сделку, и если русские не согласятся сесть за стол переговоров, тогда они их принудят. Пожалуйста, объясните мне, как они собираются это сделать? У администрации Байдена не получилось. Джон Миршаймер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom