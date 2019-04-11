"Мы в отчаянии": в США разоблачили кровавый замысел Байдена по Украине

Джон Миршаймер рассказал о плане Джо Байдена после прихода к власти Трампа.

Действующий американский президент Джо Байден делает все возможное для того, чтобы Украина проиграла после инаугурации его преемника, члена Республиканской партии Дональда Трампа. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист добавил, что для администрации Белого дома указанный сценарий поможет Байдену и его сторонника обвинить преемника в украинском поражении. Также лидер США получит возможность сказать после того, как покинет должностной пост о том, что он лично сделал все необходимое и возможное, чтобы добиться победы киевского режима, поэтому его вины в катастрофе нет.

Он хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя перед тем, как он покинет свою должность. <…> Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января. И эта катастрофа проявится во всей своей силе до ухода Байдена. Он этого не хочет, он хочет, чтобы это случилось при Трампе. Джон Миршаймер, эксперт

Эксперт добавил, что в реальности Джо Байден ни при каких обстоятельствах не в силах спасти ситуацию.

"Можно нанести удар". В США сделали заявление о спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom