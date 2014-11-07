Джон Миршаймер сообщил о неизбежности победы России на поле боя.

Американской администрации не удалось ослабить Россию при помощи Украины. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист добавил, что для Вашингтона бессмысленно идти выбранным политическим курсом относительно регионального конфликта между Москвой и Киевом. Иностранец заметил, что ВС РФ побеждают противника на поле боя и военнослужащие могут продвинуться еще дальше по зоне проведения своей специальной военной операции.

Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, — все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала. Джон Миршаймер, эксперт

Напомним, что в конце октября — начале ноября 2024 года подразделения "Центральной" группировки войск освободили из-под контроля киевского режима такие населенные пункты как Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка, расположенные на территории Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе военнослужащие также взяли населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. На текущий неделе бойцы освободили Степановку, Вознесенку и Ровнополь.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom