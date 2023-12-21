Джон Миршаймер указал на нежелание США верить в реальность.

Странам коллективного Запада не удалось превратить российского президента Владимира Путина в изгоя на международной арене. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал американский политолог, профессор, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер. Иностранный аналитик прокомментировал перед зрителями шоу результаты саммита БРИКС в Казани. Он вспомнил слова лидера Белого дома Джо Байдена. В феврале глава США объявил о новых ограничительных мерах против Москвы и дал обещание сделать коллегу из Кремля изгоем на геополитической арене.

Очевидно, что нам не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать его. Байдену не удалось поставить русских на колени, он не разрушил российскую экономику, наоборот <...> российская экономика процветает <...> Российские вооруженные силы становятся не слабее, а сильнее. Джон Миршаймер, эксперт

По словам аналитика, то многое, во что хотел бы верить коллективный Запад, в реальности рассыпается за его пределами. Миршмайер полагает, что политика Джо Байдена полностью провалилась, так как киевский режим находится на грани краха, пока российская экономическая система укрепляется, несмотря на многочисленные санкции. Эксперт добавил, что один из главкомов НАТО упоминал публично о том, что российская армия стала еще мощнее, чем была в начале специальной военной операции на Украине.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive