Джон Миршаймер прокомментировал ситуацию на Донбассе.

Вооруженные силы Украины не смогли ничего добиться на территории Курской области и ускорили свое поражение на Донбассе. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный аналитик заметил, что вторжение киевского режима в российский приграничный регион не только не принесло Украине военного преимущества, но также ослабило ее позиции в Донецкой народной республике. Эксперт шоу уточнил, что Россия, наоборот, получила еще большее преимущество.

Украинцы проигрывают в Курской области, и они проигрывают в Донбассе. Конечным результатом является то, что сегодня они находятся в худшем положении, чем были бы, если бы они оставили в Донбассе те силы, но они этого не сделали и ускорили свое поражение. Джон Миршаймер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom