Джон Миршаймер рассказал о том, что часто правительства выбирают крайне рискованные сценарии для решения конфликтов.

Еврейское государство оказалось в сложной ситуации после совершения атак на Иран, из-за чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в разрушении Украины, которая отвлекает на себя мировое внимание от Ближнего Востока,. Соответствующее мнение в эфире в интервью экс-полковнику США Дэниелу Дэвису сделал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что существует опасность применения Израилем ядерного оружия в виду продолжающейся напряженности и конфронтацией между Тель-Авивом и Тегераном.

Премьер-министр Нетаньяху одержим идеей победить Иран. <…> И на самом деле, он хотел бы разрушить Украину. Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений. Джон Миршаймер, эксперт

Эксперт добавил, что мир оказался в опасной ситуации, так как Израиль рассматривает Иран в качестве угрозы доя своего существования. При этом, по словам Джона Миршмайера, еврейские руководители понимают, что совместно с американцами не смогли победить противников. На Западе отметили, что когда в регионе происходят подобные вещи, то местные государства почти во всех случаях выбирают крайне рискованные стратегии.

