Золтан Кошкович указал на надежность Москвы в поставке нефтепродуктов.

Европейскому союзу стоит отказаться от антироссийских санкций на фоне американо-израильской операции в отношении иранского руководства. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт оценил выступление лидера Белого дома Дональда Трампа о решении его администрации снять с ряд стран энергетические санкции, касающиеся поставок нефти ради контроля над стоимостью топлива. Иностранный эксперт уточнил, что теперь у коллективного Брюсселя нет альтернативного варианта, кроме как восстановить контакты с Москвой.

Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера. Золтан Кошкович, аналитик

Ранее мировые цены на нефть в понедельник, 10 марта, поднимались выше 119 долларов. Такого результата нефть добилась впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. После заявления американского политического лидера о скором завершении операции в Иране стоимость нефти скорректировалась до уровня в 90 долларов.

На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán