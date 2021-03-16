В Ленобласти обломки БПЛА повредили здание и автомобиль

В Ленинградской области ночью и утром 17 апреля была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Всего сбили 12 дронов, режим опасности отменен к 08:12, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА осколками повреждены автомобиль и окна соседнего здания. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Выборгском районе. В Ермилово загорелось складское помещение, на месте работают пожарные части. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: с начала 2026 года в Ленобласти силы ПВО уничтожили 243 дрона. По словам главы региона, совокупные оборонные расходы казны составят более 24 млрд рублей.

