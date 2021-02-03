Бабушка спасенной из секты 11-летней петербурженки рассказала о ее состоянии

11-летняя петербурженка вернулась к отцу и пошла в школу после того, как силовики нашли ее в квартире последователя секты в Подмосковье. Родственники восстанавливают адаптацию ребенка к нормальной жизни, а мать и старшая дочь по-прежнему находятся под влиянием деструктивного культа.

В Петербурге продолжается история 11-летней девочки, которую мать вместе со старшей сестрой пыталась вывезти в секту "Царская империя" в Ульяновскую область. Детей нашли 19 февраля в Подмосковье у "старца Варфоломея", планировавшего отправить их в главный храм общины в селе Айбаши, пишет КП-Петербург.

Бабушка девочек Мария Жвалева рассказала, что младшая внучка сейчас живет с отцом, вернулась в школу и чувствует себя нормально, но находится под полным контролем родных. По словам бабушки, почти две недели, проведенные в "конспиративной квартире", девочке промывали мозги псевдопроповедями, запретили пользоваться документами, картами и средствами связи.

Сейчас семья заново приучает ребенка к обычной жизни: посещению врачей, учебе и использованию банковских карт. Родственники опасаются, что мать, которая вместе со старшей дочерью вернулась в Петербург, продолжает попытки вернуть младшую дочь под свое влияние. Она по-прежнему полностью разделяет идеи секты, не общается с "неверующими" и отказывается от комментариев.

На 10 марта назначен суд о лишении ее родительских прав. Старшая, 18-летняя сестра, также находится под влиянием матери, и повлиять на нее юридически сложно из-за совершеннолетия. Мать избежала уголовного преследования, объяснив исчезновение детей семейным конфликтом.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области задержали трех руководителей и активного участника секты.

Фото: КП-Петербург