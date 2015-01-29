На Искровском проспекте мужчина выстрелил из охолощенного автомата в ходе конфликта
Сегодня, 9:24
В Невском районе задержали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома на Искровском проспекте. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию вечером 27 апреля поступила информация о криках на лестничной площадке восьмого этажа. На месте поймали 51-летнего жильца. Между ним и неизвестным произошел конфликт из-за шума. В ходе ссоры подозреваемый произвел выстрел из принадлежащего ему охолощенного автомата в сторону оппонента. 

Были изъяты автомат, магазин, патроны и гильза, все направлено на экспертизу. В отношении задержанного составлен административный материал за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Второго участника перепалки ищут. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец открыл стрельбу возле детсада на Светлановском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

