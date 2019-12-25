Подозреваемый в грабеже скрывался от полиции с 2000 года в Петербурге
Преступника 52 лет поймали в Приморском районе.

В Петербурге задержали мужчину, который скрывался от полиции свыше 20 лет. Он находился в федеральном розыске, сообщили в МВД России. 

Еще в 2000 году злоумышленник совместно с соучастником напал на 37-летнего местного жителя и похитил его имущество. Тогда были возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 213, пп. "а", "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ (хулиганство, грабеж). Преступника 52 лет поймали в Приморском районе. 

Задержанного увезли в территориальный отдел и допросили. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Выборга избил и ограбил 34-летнего прохожего. У потерпевшего забрали кошелек и ключи. Остальных подозреваемых все еще разыскивают. 

