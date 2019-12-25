Держатели бизнес-карт Сбера могут получить скидку в РИВ ГОШ

Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года включительно.

Держатели бизнес-карт Сбербанка могут получить скидку в размере 2000 рублей при покупке на сумму от 15 тысяч рублей в магазинах РИВ ГОШ. Совместную акцию партнёры запустили с 12 ноября, воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года включительно.

Для наших корпоративных клиентов мы предлагаем хороший дисконт на покупки в сети РИВ ГОШ. Предложение действительно и для онлайн, и для офлайн-покупок. Достаточно ввести промокод или показать купон на скидку и оплатить покупку картой Сбера. Тиран Акопян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации ООО "РИВ ГОШ"

Совместные акции с партнёрами выгодны всем, включая конечных потребителей. В настоящее время в СЗФО более 90 тысяч держателей бизнес-карт Сбера. Оборот средств по ним в 2021 году превысил 52 млрд рублей. Совместное предложение с РИВ ГОШ позволит клиентам суммарно сэкономить на покупках более миллиона рублей.

Для интернет-магазина при оформлении заказа необходимо ввести промокод SBERG. Для офлайн-магазинов на кассе необходимо предъявить купон в виде штрих кода, который размещен на странице акции. По этой же ссылке можно более подробно ознакомиться с условиями акции.

Фото: pxhere.com