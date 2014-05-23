Ленинградский зоопарк заявил о нехватке корма для животных

Петербургское учреждение исключено из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, а также из Международной ассоциации зоопарков.

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев заявил в интервью "Радио РБК" о том, что из-за западных санкций возникли проблемы с кормом для питомцев. Еду приходится доставлять "огородами".

Петербургское учреждение исключено из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, а также из Международной ассоциации зоопарков. При этом, к примеру, с Ленинградским зоопарком работают представители Японии.

Что касается кормов для животных, глава зоопарка подчеркнул, что российскими аналогами "вполне можно обойтись".

Ряд кормов стали недоступны, <…> либо их приходится ввозить какими-то "огородами". Юрий Журавлев, директор Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: зоопарк объявил сбор пожарных рукавов для животных.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка