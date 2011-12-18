Бобры в Нижне-Свирском заповеднике начали сдавать нору на час

Жильё превратилось в настоящее общежитие для других лесных обитателей.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области наблюдается необычная ситуация: бобровая хатка превратилась в своего рода общежитие для различных лесных обитателей. Как сообщают сотрудники заповедника, в норе были замечены не только енотовидные собаки, но и лесной хорек, а также американская норка.

Изначально, как отмечают специалисты заповедника, в хатке поселились енотовидные собаки, которые, по всей видимости, нашли в бобровой постройке удобное укрытие. Бобры же, казалось, не обращали особого внимания на своих соседей и продолжали готовить кормовую базу к зиме.

Однако, как стало известно из последних кадров, полученных с помощью фотоловушек, в норе появились новые жильцы. Помимо енотовидных собак, там теперь обосновались американская норка и лесной хорёк. При этом, по словам сотрудников заповедника, двум последним даже удалось встретиться посреди ночи, чему ни один из них не был особенно рад.

Предположительно, животные нашли в бобровой хатке укрытие от непогоды, в частности от недавнего снегопада. Бобёр, как отмечают в заповеднике, явно был удивлён тем, что его "жильё" стало таким популярным среди других обитателей леса.

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Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник