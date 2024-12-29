Невероятно ворчливый лось попал на камеры в Ленобласти

В социальных сетях пытаются, понять, о чем он болтает.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника поделились видеозаписью с на удивление болтливым лосем. На видео животное совершает ночной променад и над чем-то усиленно размышляет.

Возможно, как гадают в комментариях, лось недовольно ворчит из-за того, что не нашел вкусной еды. Вероятно однако и то, что он просто любит вслух пофилософствовать наедине с самим собой.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк в прошлом году посетили 1,2 млн человек.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник