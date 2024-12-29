Рысята-шалунишки в Нижне-Свирском заповеднике устроили догонялки

Мама-рысь спокойно наблюдала за их играми.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника опубликовали уникальные кадры с фотоловушки, на которых запечатлена рысь с двумя подрастающими детёнышами. Видео демонстрирует, как маленькие рысята, воплощая двойственную природу хищников, затеяли активную игру в догонялки, в то время как их мать спокойно двигалась по лесной тропе.

На кадрах видно, как котята резвятся, прыгают друг на друга и носятся по тропинке. Взрослая рысь в это время сохраняет бдительность, но не мешает детенышам осваивать территорию и учиться взаимодействовать друг с другом, а также их отоничьим инстинктам.

В каждом рысенке живет настоящий хищник… и маленький пушистый шалунишка. Пресс-служба Нижне-Свирского заповедника

Отметим, что рысь — одиночный ночной хищник, скрывающийся днем в густых лесах, который охотится из засады на земле. Размножается животное раз в год в феврале-марте, самка рожает 1-4 котят в укрытиях — дуплах, под корнями деревьев или в скальных расщелинах, где слепые и беспомощные новорожденные полностью зависят от матери.

Видео: Telegram / Нижне-Свирский государственный заповедник