На Ладожском озере заметили редких птиц, умеющих "разговаривать" и "лаять"

Чернозобые гагары, способные имитировать человеческий голос и звуки животных, остановились на отдых во время осеннего перелета.

На акватории Ладожского озера орнитологи-любители наблюдают уникальное природное явление — стаю чернозобых гагар, редких для Ленинградской области птиц, известных своими необычными вокальными способностями. Как сообщает натуралист Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", эти пернатые могут воспроизводить звуки, напоминающие лай собаки, карканье вороны и даже человеческую речь.

Весной чернозобые гагары издают разнообразные звуки — от характерного "га-га-гагарррра" в полете до мелодичного "ку-ку-йи" на воде. Сейчас, во время осеннего перелета, птицы молчаливы — им необходимо набраться сил перед дальней дорогой. Павел Глазков, биолог

Птицы выбрали для остановки район с высокой концентрацией мелкой рыбы, где вода буквально "вскипает" от обилия кормовой базы. Чернозобые гагары крайне редко гнездятся в Ленобласти — большинство особей встречается здесь только во время сезонных миграций.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре"