Финансовый аналитик Беляев объяснил последствия мирового авиакризиса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо и напряжённостью на энергетическом рынке, может стать предвестником серьёзных потрясений в других отраслях.

Дмитриев отметил, что "мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жёстких потрясений". Так он прокомментировал данные Financial Times о том, что за последние две недели авиакомпании по всему миру отменили 12 тысяч рейсов, запланированных на май, из-за чего количество доступных для перелёта мест сократилось на два миллиона.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" пояснил, какие последствия может иметь этот кризис. По его словам, в первую очередь пострадает сама авиатранспортная отрасль, которая включает не только авиаперевозки, но и обширную наземную инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские службы, а также большое количество занятых в этой сфере людей.

Аналитик подчеркнул, что полноценной альтернативы авиаперевозкам в мире не существует. Несмотря на развитие онлайн-общения, личное присутствие остаётся критически важным для бизнеса. Кроме того, авиакризис напрямую ударит по сфере туризма. В таких странах, как Греция, Франция, Италия и Испания, вклад туризма в ВВП достигает 10–20%, а в некоторых островных государствах экономика практически полностью зависит от этой отрасли. Туризм, в свою очередь, связан с гостиничным и ресторанным бизнесом, а также с сельским хозяйством.

Беляев также обратил внимание на то, что авиаперевозки и туризм — это "сжимаемые" отрасли. В отличие от промышленности, где производство сокращается неохотно, в авиации и туризме компании могут быстро реагировать на кризис: отменять рейсы, объединять их или использовать более экономичные самолёты.

