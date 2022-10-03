"Возвращайся на Украину!". Поляк устроил травлю 12-летней украинки

Мужчина заявил, что украинских детей содержат на деньги польских налогоплательщиков.

В Польше мужчина набросился на украинских детей во время поездки в автобусе. Поляк потребовал, чтобы школьницы покинули страну, сообщило издание "Страна.ua".

Инцидент произошел в общественном транспорте в городе Бельско-Бяла. Во время поездки местный житель начал грубо обращаться к украинским девочкам, требуя уезжать на свою родину. Мужчина был очень агрессивен, поэтому одна из девочек попросила его остановиться, однако он начал еще громче ее оскорблять.

Разъяренный поляк кричал, что детей беженцев вырастили на деньги страны, поэтому им лучше убираться отсюда. Конфликт попал на видео, которое активно набирает просмотры в соцсетях. По данным издания, Центр мониторинга расизма и ксенофобии Польши направил официальное обращение в прокуратуру.

Ранее украинца избили в Польше за речь на родном языке. Конфликт между беженцем и местными жителями произошел на пляже около западного города Познань.

Видео: Telegram / Страна.ua