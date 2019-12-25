Преступник задержан.

Украинца избили в Польше за речь на родном языке. Об этом сообщили местные журналисты с информационного портала epoznan.pl. Известно, что конфликт возник в воскресенье 27 июня на пляже около западного города Познань. Очевидцы рассказали, что нетрезвый гражданин начал приставать к группе иностранцев за то, что ни разговаривали на украинском языке. Далее поляк напал на жертв, избив мужчину до потери сознания.

Далее преступник попытался скрыться, но ему не дали это сделать другие посетители пляжа. Они задержали злоумышленника и передали в руки представителей закона. На данный момент известно, что пострадавший украинец получил медицинскую помощь. Потерпевший уточнил, что напавший на него поляк выкрикивал националистические лозунги.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Продолжается расследование.

Польша утверждает, что представила на саммите ЕС доказательства кибератак со стороны РФ.

Фото: epoznan.pl